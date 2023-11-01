Йеменские хуситы показали видео запуска ракет в направлении Израиля

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Повстанцы из хуситского движения "Ансар Алла" в Йемене опубликовали ролик запуска ракет в сторону Израиля. Видеозапись опубликована на сайте боевиков.



Ролик имеет название "Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине". Хуситы уточнили, что целью снарядов являлись "сионистские образования" на палестинских территориях.

Как уточнило издание Times of Israel, ракету перехватили израильские системы ПВО и истребители. Одна упала в иорданской пустыне.

1 ноября представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари заявил, что страна нанесет ракетный удар по Израилю в полдень.

Днем ранее Йемен также запустил ракеты удар по Израилю в поддержку "угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления". По словам Сари, хуситское движение начинает военную операцию против израильской стороны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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