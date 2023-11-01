В МИД РФ сообщили о работе с Израилем, Египтом и Палестиной по вопросу эвакуации россиян

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МИД России работает с властями Египта, Израиля и представителями Палестины, чтобы граждане России смогли покинуть территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы министра иностранных дел Михаила Богданова.

"Мы с самого начала этого кризиса работаем со всеми вовлеченными сторонами <...>. Если есть там подвижки какие-то, я буду этому очень рад. Но надо уточнять", – сказал Богданов.

Ранее несколько российских семей вместе с людьми, имеющими гражданство двух стран, приехали к КПП "Рафах" в Египте. Сейчас они ждут разрешения Израиля и Египта на выезд из сектора Газа.

1 ноября "Рафах" должны открыть для выезда 81 раненого и около 500 сотрудников международных организаций, писали СМИ. При этом палестинская сторона предполагает, что через КПП будут вывезены 200 раненых и иностранных граждан.

ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и США смогли договориться о выезде через КПП иностранцев и тяжелораненых граждан. Однако стороны не обозначили срок, в течение которого контрольно-пропускной пункт будет открыт.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, Армия обороны Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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