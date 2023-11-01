РФ предупредила Запад о возможной войне в Евразии – СМИ

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Россия неоднократно предупреждала страны Запада о возможной войне в Евразии, которая может быть вызвана наплывом мигрантов в связи с событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на обозревателя dikGAZETE Эрхана Алтыпармака.

"Россию во всем мире пытаются представить "монстром" на фоне специальной военной операции на Украине", – отметил он, добавив, что из-за этого позицию РФ даже не пытаются принять во внимание.

Как утверждает обозреватель, прогнозы РФ по поводу ситуации в Израиле близки к реальности. Поэтому, если США продолжат разжигать войну на Ближнем Востоке, то прекратить боевые действия в регионе будет уже невозможно, подытожил он.

Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми также сообщил, что глобальная гражданская война угрожает Европе из-за реакции общественности на палестино-израильский конфликт. Эксперт считает, что праворадикальные антисемитские и антимусульманские акции могут в будущем усилиться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

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