Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа – СМИ

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Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта "Рафах", который находится на границе с сектором Газа. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу "Рафах", – указано в статье.

Согласно информации газеты, рядом с пунктом пропуска находятся "десятки транспортных средств". Отмечается, что Каир разместил тяжелую технику около КПП из-за опасений о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

31 октября стало известно, что КПП на границе Египта и сектора Газа откроют 1 ноября для приема раненых и тяжелобольных палестинцев. По данным СМИ, наземный переход будет открыт для приема "определенного числа" данных категорий граждан. Группа жителей анклава станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации ситуации.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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