Власти Японии попросили компании Sodeco сохранить участие в проекте "Сахалин-1"

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны намерено сохранить участие в проекте "Сахалин-1". Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что соответствующую просьбу власти передали японской компании Sodeco, которая имеет в проекте долю 30%.

В августе президент РФ до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении в связи с действиями недружественных стран и организаций.

Правительство РФ подписало распоряжение о создании нового оператора проекта "Сахалин-1" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Исполнительным органом станет АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Новый оператор получит все права и обязанности консорциума инвесторов, а также прошлого оператора проекта компании Exxon Neftegas Limited.



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