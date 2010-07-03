Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:07

Минюст попросили проверить активность политических партий в России

политика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции попросили проверить активность политических партий в России. Письмо с этой просьбой в ведомство направил лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщает RT.

В обращении отмечается необходимость партий в семилетний период участвовать в избирательных кампаниях. Сурайкин указывает, что в стране зарегистрировано около 50 политических партий. Многие из них появились более семи лет назад, но до сих пор не выполняют свои обязательства по участию в выборах. Поэтому их следует ликвидировать.

По подсчетам "Коммунистов России", в избирательных кампаниях не участвуют примерно 20 политических партий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии. По его словам, министерство юстиции уже несколько лет ведет реестр иностранных агентов и знает, "кто создал эти организации". При этом закон не запрещает руководителям таких организаций создавать политические партии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика