Минюст попросили проверить активность политических партий в России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции попросили проверить активность политических партий в России. Письмо с этой просьбой в ведомство направил лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщает RT.

В обращении отмечается необходимость партий в семилетний период участвовать в избирательных кампаниях. Сурайкин указывает, что в стране зарегистрировано около 50 политических партий. Многие из них появились более семи лет назад, но до сих пор не выполняют свои обязательства по участию в выборах. Поэтому их следует ликвидировать.

По подсчетам "Коммунистов России", в избирательных кампаниях не участвуют примерно 20 политических партий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии. По его словам, министерство юстиции уже несколько лет ведет реестр иностранных агентов и знает, "кто создал эти организации". При этом закон не запрещает руководителям таких организаций создавать политические партии.

