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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 19 250 военнослужащих за все время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Также потери украинской стороны насчитывают 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин и 569 автомобилей. Также ВСУ потеряли 155 артиллерийских орудий и 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня. В их числе были уничтожены восемь HIMARS и шесть MLRS, произведенных в США.

Вместе с тем ВС РФ нанесли поражение 9 пусковым установкам зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающим машинам, 38 станциям РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы и 3 РЛС ПВО.

Помимо этого, ВСУ потеряли 19 единиц инженерной и другой техники, 11 из которых оказались инженерными машинами разграждения. Уничтожены также были 1 установка разминирования УР-77 и 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем потери Украины включают в себя населенные пункты на других направлениях. Так, бойцы подразделения группировки российских войск "Центр" освободили село Крутой Яр в ДНР, в свою очередь, солдаты "Запада" – село Вишневое в Харьковской области.

При этом военнослужащие "Центра" уничтожили до 635 солдат ВСУ, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу "МСТА-Б", три орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.