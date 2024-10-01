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Военнослужащие ВСУ выступают за скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Financial Times.

"В настоящий момент я за переговоры", – сказал один из командиров украинской армии Юрий.

По его словам, солдаты взволнованы перспективой нескончаемого конфликта.

Командир одного из батальонов ВСУ Михаил, в свою очередь, усомнился в достижимости цели Украины по возвращению к границам 1991 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался против проведения переговоров с РФ, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. По его мнению, Россию можно только принудить к миру.

Москва хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается, отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

