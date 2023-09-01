Визовый центр в Санкт-Петербурге начал прием заявлений на визы в Финляндию

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Визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге начал прием заявлений на оформление виз в Финляндию. Граждане могут сдать документы на визу с 08:00 до 16:00.

Россияне могут получить в центре услуги оформления виз не только в Финляндию. VFS Global рассматривает заявления от граждан на визы в Данию, Исландию и другие страны.

Как сообщает РИА Новости, после возобновления приема документов на финские визы в центре было замечено около 20 человек. Одна из сотрудник заведения рассказала, что больше "никого нет и не было".

В конце июля Финляндия приняла решение о прекращении выдачи виз через генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 августа, а также через визовые центры VSF. Эти обязанности с 1 сентября возьмет себя диппредставительство страны в Москве. Параллельно финский МИД заявил о прекращении деятельности визовых центров VSF.

До этого российская сторона решила отозвать согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В министерстве иностранных дел РФ назвали такой шаг "ответными мерами на конфронтационные действия финских властей".

Позже Финляндия отозвала согласие на деятельность генконсульства РФ в Турку. Дипмиссия также прекратит свою работу с 1 октября. Вместе с этим мэрия города отменила право генконсульства РФ на аренду коттеджа.



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