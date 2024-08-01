Маск отреагировал на вопрос, куда пропал Байден

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Предприниматель Илон Маск обратил внимание на отсутствие на публике президента США Джо Байдена, пишет RT со ссылкой на личную страницу бизнесмена в соцсети X.

Маск оставил эмодзи пожимающего плечами человека в ответ на сообщение другого пользователя социальной сети, который задался вопросом, жив ли глава Штатов.

21 июля Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены вице-президента США Камалу Харрис.

Он объяснил, что на пути "спасения демократии" не должны вставать собственные амбиции, именно поэтому он передал эстафету молодому поколению. Уже 25 июля вице-президент США официально заявила, что будет участвовать в выборах.

