В МИД заявили о помощи в эвакуации дипломатов и граждан РФ из Судана

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Россия помогла эвакуировать сотрудников посольства РФ в Судане, а также граждан страны, обратившихся за помощью. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

"Утром 1 августа специальным рейсом военно-транспортной авиации Минобороны России эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский. Вывозным мероприятиям содействовала Группа обеспечения МИД России", – говорится в уведомлении.

При этом работа российского посольства в Порт-Судане продолжается в штатном режиме, уточнили в МИД.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией страны и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76. Отмечалось, что среди эвакуированных также были граждане Украины.

Позже Россия перенесла свое посольство из Хартума в город Порт-Судан, который находится в 850 километрах от столицы. Переезд дипломатов завершился 28 июля.

В Минобороны заявили, что Россия эвакуировала из Судана более 200 человек