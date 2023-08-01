Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки военнослужащие группировки "Восток" уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" танк Leopard и БМП Bradley. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина", – приводит его слова ТАСС.

Чехов также заявил, что бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация уничтожили украинские БМП и бронетранспортер иностранного производства, а также нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ и скоплениям живой силы и техники.

Артиллерия группировки, продолжил Чехов, уничтожила буксируемую гаубицу "Мста-Б", гаубицу М777 и склад боеприпасов. Кроме того, ударными беспилотниками восточной группировки войск были поражены буксируемая гаубица FH70 и САУ Paladin.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что почти 45% уничтоженных в рамках спецоперации на Украине в этом году зарубежных гаубиц, были поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет". Подобными средствами чаще всего ликвидировались поставленные Киеву из США буксируемые орудия M777 и САУ M109 Paladin.



Разведка ВДВ уничтожила беспилотником "Ланцет" украинский танк и станцию РЭБ