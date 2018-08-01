Доверенные лица кандидата в мэры Москвы Кумина встретились с жителями Фили-Давыдково

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Доверенные лица кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина обсудили с жителями Фили-Давыдково проблемы района, сообщает Агентство "Москва".

Доверенное лицо Сергей Селиванкин предложил создать межведомственную комиссию, которая отслеживала бы работу управляющих компаний.

Также, по его словам, необходимо обратиться в полицию для проверки предполагаемых преступлений и нарушений со стороны УК.

Член избирательного штаба Кумина, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин отметил, что жителей одного из новых домов волнует нецелесообразная трата денег.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".