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Австрия отозвала аккредитацию у корреспондентов ТАСС из-за Соединенных Штатов Америки, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Дипломат отметила, что журналисты из РФ в очередной раз стали жертвами. По словам Захаровой, это "не австрийские проделки", а "американские интриги". Представитель МИД уточнила, что давление Запада, в первую очередь Штатов, заставило отозвать аккредитацию у корреспондентов.

Ранее Кремль осудил отказ журналистам издания "Известия" в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне. При этом организаторы форума не объяснили причины решения, назвав его окончательным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти действия дискриминацией по отношению к СМИ по принадлежности к странам. Представитель Кремля подчеркнул, что это противоречит принципам открытости.