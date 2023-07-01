В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий

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Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковский области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации области Виталия Ганчева.

Собеседник агентства также рассказал, что жителей принуждают к эвакуации.

"Людей выселяют из домов, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах", – уточнил он.

Также военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Украина готовит к сдаче города Сумы и Харьков. По его словам, в городах началась эвакуация крупных предприятий.

До этого отмечалось, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на сегодняшний день складывается достаточно неудачно. Поэтому украинской стороне требуются любые провокации, которые хоть как-то смогут изменить ситуацию в их пользу, сказал первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев.

ВСУ пытаются наступать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях