МИД назвал сознательной провокацией действия голландского фрегата Evertsen

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сознательной провокацией маневрирование в Черном море нидерландского фрегата Evertsen.

"Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами", – отметила она.

Ранее министерство обороны Нидерландов выступило с заявлением, что на прошлой неделе российские истребители создали небезопасную ситуацию для голландского корабля Evertsen в Черном море. Они якобы летали в опасной близости от судна, а спустя несколько часов электронное оборудование на корабле начало работать с перебоями.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.