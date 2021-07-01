МИД назвал сознательной провокацией действия голландского фрегата Evertsen

18:50
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сознательной провокацией маневрирование в Черном море нидерландского фрегата Evertsen.
"Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, в общем трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами", – отметила она.
Ранее министерство обороны Нидерландов выступило с заявлением, что на прошлой неделе российские истребители создали небезопасную ситуацию для голландского корабля Evertsen в Черном море. Они якобы летали в опасной близости от судна, а спустя несколько часов электронное оборудование на корабле начало работать с перебоями.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.
Новости мира: фрегат ВМС Нидерландов прошел рядом с российской границей в Черном море
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