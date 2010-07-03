В Госдуме оценили условие для изменения статуса русского языка в Донбассе

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана об условиях, на которых русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.

По словам Новикова, есть определенные вещи, которые не должны оговариваться условиями. Если человек хочет говорить на том или ином языке – это его право, заявил депутат.

Он также отметил, что при выборе государственного языка на Украине нельзя не учитывать культурный фон ее населения.

"Если исходить из того, какое количество людей разговаривает на русском языке, для которых русский язык является родным и важным в культурном отношении, то в равной степени для Донбасса, Киева и других территорий, по моему глубокому убеждению, для человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком", – сказал Новиков в комментарии RT.

Ранее глава офиса президента Зеленского заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донецке и Луганске при условии, что государственным останется украинский, а Донбасс будет в составе Украины.

Также сообщалось, что на Украине планируют "переименовать" русские фамилии. По новой редакции "Украинского правописания", написание некоторых русских фамилий изменится. Как говорится в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Уточняется, что исключением стала фамилия "Толстой".

