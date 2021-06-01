Лавров поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

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Россия не питает иллюзий и не рассчитывает на достижение прорывных исторических решений по результатам встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается предстоящего саммита в Женеве 16 июня президентов России и Соединенных Штатов, мы не строим иллюзий, мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения, но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", – приводит его слова РИА Новости.

Лавров отметил, что в рамках саммита лидеры должны обменяться мнениями о потенциальных угрозах как в окружении, так и на глобальной арене.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня.

Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.