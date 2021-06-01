В МИД высказались о скандале вокруг слежки США за Меркель

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Слежка Дании и США за лидерами европейских стран является лишь вершиной айсберга. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".
"Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран – членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали, о чем стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ", – сказала дипломат.
Ранее германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
В Берлине сообщили, что приняли данные СМИ к сведению. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти страны находятся в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации.
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