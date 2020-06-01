Обстановка с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется – Путин

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Президент России Владимир Путин отметил, что обстановка с коронавирусом в РФ постепенно стабилизируется. Об этом он заявил на рабочем совещании.

Он подчеркнул, что властям удалось не допустить взрывного характера развития пандемии COVID-19 в стране. Путин отметил, что такая динамика позволяет возвращаться к нормальной жизни.

"В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни", – сказал Путин.

Ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он озвучил оценки экспертов, согласно которым распространение COVID-19 постепенно идет на спад. Мишустин отметил, что нынешняя динамика дает основания для осторожного оптимизма.

1 июня Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских учреждений. Кроме того, ведомство должно будет обеспечить сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом.

Путин также отдал распоряжение по расширению перечня пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. В частности, он поручил включить в список перевозки внутренним водным транспортом и пассажирские железнодорожные перевозки.

За последние сутки в России зафиксировали 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность инфицированных COVID-19 на территории РФ составила 414 878 человек. Свыше 175 тысяч пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 4 855 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.