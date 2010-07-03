Заявителей на американскую визу обязали указывать аккаунты в соцсетях

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Подающие заявления на визу США теперь должны будут указывать свои аккаунты в социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.

В заявлении есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями, однако если это окажется неправдой, могут последовать серьезные иммиграционные последствия.

Собеседник агентства уточнил, что сбор этой информации усовершенствует процесс проверки заявителей и подтверждения их личности.

Такую инициативу еще в марте 2017 года предлагал Дональд Трамп в указе об ужесточении проверок желающих въехать в США.

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ пояснили, что дипломат внесена в черный список, составленный в ответ на санкции.