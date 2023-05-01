Бывший морской пехотинец США погиб на Украине – СМИ

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Бывший военнослужащий Соединенных Штатов Купер Эндрюс погиб в ходе боевых действий на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов семьи погибшего.

Уточняется, что экс-военный погиб приблизительно 19 апреля в районе Артемовска.

"Эндрюс в ноябре прошлого года покинул США для участия в боевых действиях на стороне Украины", – отметили в сообщении.

По утверждению телеканала, контракт Эндрюса закончился в марте 2023 года, но военный решил остаться на Украине. Представитель Госдепартамента США уточнило, что ведомство "подтверждает гибель гражданина США на Украине", не раскрывая его имени.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

На купянском направлении населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное уничтожены подразделения ВСУ, а вблизи населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка, Новоселовское и Розовка предотвращено наступление украинских диверсантов.

