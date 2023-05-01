Американский журналист сравнил действия Украины в Донбассе с геноцидом и терроризмом

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Действия Украины на территории Донбасса с 2014 года можно оценить как непрерывные геноцид и терроризм. Таким мнением поделился американский журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted News.

Таким образом он прокомментировал регулярные удары ВСУ по населенным пунктам в Донбассе. По мнению Морриса, конфликт на Украине начался тогда, когда украинская артиллерия в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса.

В частности, журналист напомнил о недавних обстрелах Донецка и Запорожской области, во время которых ВСУ целились по жилым территориям, на которых отсутствуют какие-либо военные объекты.

Одновременно с этим западные СМИ игнорируют многочисленные и массивные смертельные атаки со стороны Украины, добавил Моррис.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли девять мирных граждан. Среди погибших шесть женщин, двое мужчин и восьмилетняя девочка.

30 апреля ВСУ дважды совершили обстрел поселка Суземка в Брянской области. В результате атаки погибли четыре человека, а также был разрушен один жилой дом, еще два – частично.

Три человека в Донецке получили ранения после обстрела со стороны ВСУ