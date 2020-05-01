Оператор "Северного потока – 2" сообщил о намерении защищать свои права

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Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором трубопровода "Северный поток – 2" сообщает, что не согласна с предварительным решением немецкого регулятора об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. Ожидается, что организация будет защищать свои права, передает ТАСС.

"Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом", – делится пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

"Северный поток – 2" является новым экспортным газопроводом из России в Европу через Балтийское море.

Недавно стало известно, что Польша намерена добиться ареста активов "Северного потока – 2".

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что при достраивании газопровода "Северный поток – 2" может быть задействовано судно-трубоукладчик "Академик Черский".