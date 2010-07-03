Путин поздравил нового императора Японии с началом правления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин в поздравлении новому императору Японии Нарухито отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог. Страны сотрудничают в решении актуальных проблем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", – сказал президент России.

Путин также выразил уверенность, что наращивание российско-японского сотрудничества отвечает интересам народов и укрепляет международную стабильность и безопасность. Глава российского государства пожелал Нарухито здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления.



"Москва и мир": временные ограничения и эпоха Рэйва

30 апреля японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны. Эпоха правления нового монарха именуется эрой Рэйва ("Прекрасной гармонии"). Таким образом, в Японии наступает первый год эры Рэйва.