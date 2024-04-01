РФ готовится применить против ВСУ САО "Лотос" – Interia

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская армия готовится применить против Вооруженных сил Украины (ВСУ) новое вооружение – самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос". Об этом сообщает польское издание Interia.

В статье указано, что ВС РФ хотят прорвать украинскую оборону с помощью нового оружия, испытания которого прошли четыре года назад. По данным авторов материала, орудие может запускать управляемые ракеты на расстояние до 25 километров, также его можно использовать для перемещения по воде и доставлять на участки фронта с парашютом. Как пишет издание, если сравнивать САО с прошлыми поколениями, то новая модель обладает увеличенным боекомплектом.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что по всей линии фронта наблюдается стагнация ВСУ из-за нехватки ресурсов. По его словам, по этой причине украинская армия не может планировать те или иные наступательные операции на тактическом уровне. Он призвал прорабатывать сценарии, что делать Киеву с точки зрения ресурсного обеспечения.