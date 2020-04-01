Власти ЕС продлили санкции против Белоруссии

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Европейский союз принял решение о продлении санкций против Белоруссии до 2021 года. К такому решению присоединились также Украина, Норвегия, Лихтенштейн, Босния и Герцеговина, а также ряд других государств, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что ограничительные меры введены до 28 февраля 2021 года.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета", – говорится в сообщении.

Санкции накладываются на чиновников Белоруссии и ограничивают продажу оружия стране. Кроме того, их продлили и против четверых белорусских силовиков из-за нераскрытых исчезновений двух политиков, придерживающихся оппозиционных взглядов, и одного журналиста в 1999-2000 годах.

Ранее в ФРГ призвали снять санкции с России из-за коронавируса. Там заявили, что страны должны помогать друг другу в сложные времена, а нынешний кризис ударит по экономике Евросоюза.