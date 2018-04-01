Второй борт с высланными из США дипломатами приземлился в Москве

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Второй самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился во Внукове. Об этом сообщает РИА Новости.
На борту находятся представители дипмиссии с членами семей. Ранее сообщалось, что второй самолет доставит в Россию еще 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН.
Первый лайнер с российскими дипломатами приземлился в Москве утром в воскресенье. Дипломатов вывозят на двух самолетах Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства и МИД. На первом борту было 46 сотрудников российского посольства с семьями. В общей сложности из США улетел 171 человек.
Ранее несколько государств Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и Австралия заявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва ответила на это зеркальными мерами.
31 марта стало известно, что Россия вышлет еще более 50 британских дипломатов, чтобы установить паритет после решения Великобритании.
Покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля произошло в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, российские власти это категорически отрицают.
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