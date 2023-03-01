Повторный тест на коронавирус у президента Южной Осетии показал отрицательный результат

Фото: presidentruo.org

Повторный тест на коронавирус у президента Южной Осетии Алана Гаглоева показал отрицательный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Натальи Босиковой.

"ПЦР-тест президента Южной Осетии Алана Гаглоева на коронавирус после недели болезни показал отрицательный результат", – сказала Босикова.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии подчеркнула, что Гаглоев здоров и скоро приступит к своей работе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встречу Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесли из-за положительного теста на коронавирус у последнего. Переговоры Путина и Гаглоева должны были состояться 22 февраля.

Встреча лидеров стран должна была стать первой с момента победы Гаглоева на выборах президента Южной Осетии весной 2022 года. Главы государств планировали обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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