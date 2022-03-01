Минобороны сообщило о готовящихся ударах по ретрансляционным центрам в Киеве

16:20
Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire
Живущих рядом с ретрансляционными узлами в Киеве призвали покинуть свои дома. С таким требованием выступило Минобороны России.
"Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – приводит сообщение Минобороны ТАСС.
В ведомстве планируют нанести удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО для пресечения информационных атак против России.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что главной задачей военной спецоперации на Украине является защита России от внешней угрозы со стороны Запада. Он отметил, что военные продолжат проведение спецоперации до достижения всех поставленных целей, в числе которых – защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
В свою очередь, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что Россия не начинала военные действия на Украине, она их завершает.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу заявил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине, пока не достигнут своих целей
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