Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" о победе по иску против России

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин

Тот факт, что украинская компания чего-то добилась, ни о чем не говорит. Такое мнение высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"Дело в том, что "Нафтогаз" хочет спорить, отсюда и суды. Я уже не вижу здесь энергетических аспектов. Тот факт, что украинская компания чего-то добилась, ни о чем не говорит. В ближайшее время стоит ждать решения российской стороны", – сказал он в беседе с RT.

Ранее коммерческий директор "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что компания намерена добиться взыскания с России компенсации в размере 8 миллиардов долларов за потерянные крымские активы. По его словам, сумма, которую требует "Нафтогаз", составляет около 5 миллиардов долларов, включая проценты.

Витренко полагает, что результат в этом процессе зависит не только от юристов, но и от того, "насколько качественно "Нафтогаз" сработал в свое время, предоставляя необходимую информацию независимым экспертам".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу на сегодняшний день является самой дорогой. По его словам, там установлен самый высокий тариф – он в 2–2,5 раза выше, чем такие маршруты, как "Ямал – Европа" и "Северный поток – 1". Министр энергетики указал, что это обусловлено износом украинской газотранспортной системы, из-за чего возникают большие потери при транспортировке газа.

Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее назвал российские условия сохранения транзита топлива через Украину неприемлемыми.