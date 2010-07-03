"Нафтогаз" требует от России 8 млрд долларов за потерянные крымские активы

"Нафтогаз" намерен добиться взыскания с России компенсации в размере 8 миллиардов долларов за потерянные крымские активы, написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
По его словам, сумма, которую требует "Нафтогаз", составляет около 5 миллиардов долларов, включая проценты. "Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами", – отметил директор.
Витренко полагает, что результат в этом процессе зависит не только от юристов, но и от того, "насколько качественно "Нафтогаз" сработал в свое время, предоставляя необходимую информацию независимым экспертам".
В мае 2018 года "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск, поданный против России о взыскании ущерба из-за потери активов в Крыму. Власти РФ намеревались до конца года обжаловать решение гаагского трибунала.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу на сегодняшний день является самой дорогой.
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