Планы Польши модернизировать армию оценили в Госдуме

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Население Польши по большей части не поддерживает политику милитаризации, навязываемую руководством страны. В этом уверен зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин, передает RT.

Комментируя намерение польских властей вложить почти 50 миллиардов долларов в развитие и переоснащение вооруженных сил, парламентарий счел эти траты неоправданными, поскольку стране ничего не угрожает.

"Польша идет по пути непонимания и делает все возможное для милитаризации своей политики", – пояснил Швыткин.

В середине февраля зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Литва ведет "оголтелую русофобскую политику". Парламентарий заявил, что в России не должны прислушиваться к необоснованным заявлениям европейских стран.