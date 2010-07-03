Планы Польши модернизировать армию оценили в Госдуме

Население Польши по большей части не поддерживает политику милитаризации, навязываемую руководством страны. В этом уверен зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин, передает RT.
Комментируя намерение польских властей вложить почти 50 миллиардов долларов в развитие и переоснащение вооруженных сил, парламентарий счел эти траты неоправданными, поскольку стране ничего не угрожает.
"Польша идет по пути непонимания и делает все возможное для милитаризации своей политики", – пояснил Швыткин.
В середине февраля зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Литва ведет "оголтелую русофобскую политику". Парламентарий заявил, что в России не должны прислушиваться к необоснованным заявлениям европейских стран.
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