США рассчитывают на взаимодействие с КНДР по денуклеаризации

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Американская сторона надеется на продолжение диалога с КНДР по денуклеаризации, когда к этому шагу будет готов Пхеньян. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США, передает ТАСС.

Отмечается, что отношения, которые сложились у лидеров двух государств на саммите во вьетнамском Ханое, в США считают хорошими.

После окончания второго в истории саммита Штатов и КНДР американский президент Дональд Трамп заявил, что северокорейская сторона хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене. Однако такая ситуация не устроила США.

В свою очередь, глава северокорейского МИД Ли Ен Хо подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций. Министр добавил, что в обмен на частичное снятие санкций КНДР предложила ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене, остановить все ракетные и ядерные испытания и дать письменные гарантии.

Встреча в расширенном составе состоялась 28 февраля. За день до этого политики обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года. По итогу делегации США и КНДР выразили надежду на дальнейшие встречи.

