Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

С октября 2013 года Пак занимал должность статс-секретаря, заместителя главы Минкомсвязи.

Другим распоряжением Мишустин назначил статс-секретарем – замглавы Минкомсвязи Людмилу Бокову, которая 27 января заняла пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником. Приходько будет помощником главы кабмина на время исполнения Мишустиным обязанностей на новой должности.