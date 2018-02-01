Конгресс США не опубликует секретную часть "кремлевского доклада"

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Конгресс США не собирается публиковать секретную часть "кремлевского доклада". Об этом рассказал заместитель председателя комитета Сената по международным делам Бен Кардин.

По его словам, обнародовать закрытую часть доклада запрещено. Кардин отметил, что конгрессмены разочарованы реакцией на документ. Ожидалось, что после него последуют очередные санкции. Политик отметил, что по этому вопросу пройдут отдельные слушания, сообщает РИА Новости.

При этом член комитета по международным делам Палаты представителей Брэд Шерман заявил, что доклад является малозначительным, такой список "подготовить не сложно". Он не представляет собой основания для введения ограничений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о наличии секретной части в "кремлевском докладе". Она добавила, что появление этого документа – недружественный шаг, предпринятый с американской стороны.

Минфин США опубликовал документ 30 января. В нем содержится перечень из 210 фамилий российских чиновников, глав госкомпаний и бизнесменов с состоянием от миллиарда долларов. В список внесли также руководство администрации президента, в том числе Антона Вайно, Алексея Громова, Дмитрия Пескова, Владислава Суркова, а также весь состав российского правительства, включая Дмитрия Медведева.

Позже глава американского ведомства Стивен Мнучин анонсировал ограничительные меры в отношении России. По его словам, "кремлевский доклад" приведет к новым санкциям.