ЛНР восстанавливает разрушенное киевскими властями при помощи России – Пасечник

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Луганская Народная Республика восстанавливает разрушенное украинскими властями при содействии России. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян! Мы видим, как сейчас меняется наш край: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что восстановление инфраструктуры, приходившей в негодность еще до начала конфликта, происходит с помощью России.

"Мы благодарны братскому народу России не только за военную, но и за моральную, гуманитарную поддержку", – заявил он.

Пасечник подчеркнул, что вхождение ЛНР в состав РФ стало историческим выбором, к которому жители региона шли восемь лет.

Ранее сообщалось, что при обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли не менее шести человек. Об этом заявила заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева.

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