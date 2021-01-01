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Политика

13:45

В Крыму ответили строчкой из песни Пугачевой на новогоднее обращение Зеленского

политика за рубежом

Фото: youtube.com/Офіс Президента України

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал обращение Зеленского к жителям полуострова, передает РИА Новости.

Он отметил, что новогоднее послание Зеленского было красивым, однако слащаво-бессодержательным по своей сути. Молохов подчеркнул, что обращение главы Украины также умело эксплуатирует образы детей.

"В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", – сказал Молохов.

Зеленский в своем новогоднем обращении предложил жителям Донбасса и Крыма перевести часы назад. Он также призвал их "быть с Украиной". Зеленский выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

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