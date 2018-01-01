Политолог прокомментировала данные о жертвах протестов в Иране

1 января, 22:42
Фото: AP/Ebrahim Noroozi
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян объяснила возможные причины протестов в Иране и прокомментировала информацию об их жертвах.
Она рассказала, что в стране довольно высокий уровень безработицы. Из-за этого граждане, преимущественно молодежь, испытывают раздражение.
Но эксперт выразила сомнение касательно сведений о массовости акций протеста, сообщает RT. По ее словам, западные источники показывают события с земли, с одной точки и со спины. По этим кадрам нельзя охарактеризовать массовость акций, уточнила Геворгян. Проправительственную демонстрацию официальные каналы Ирана показывали сверху, и она действительно оказалась массовой. Этот факт смутил политолога.
Ранее сообщалось, что жертвами протестов стали четыре человека, СМИ дали информацию о 12 погибших.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты связаны с внутренними проблемами в стране и подстрекательством со стороны других государств, в том числе Саудовской Аравии. Белый дом официально поддержал протестующих.
МИД РФ считает недопустимым вмешательство, дестабилизирующее ситуацию, в дела Ирана. В ведомстве надеются, что события не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.
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