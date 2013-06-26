В подмосковном отделении полиции скончался задержанный

Задержанный за появление в нетрезвом виде на улице мужчина скончался в отделе полиции в Воскресенском районе Подмосковья.

Трагический случай произошел в ночь на 26 июня. По предварительным данным, 28-летнему уроженцу Тамбова стало плохо в коридоре отдела, после чего он потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи.

Точная причина смерти устанавливается, однако известно, что три месяца назад молодой человек был закодирован от алкогольной зависимости, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД.

По факту произошедшего назначена служебная проверка.