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23 сентября 2013, 09:16

Происшествия

Пьяные хулиганы устроили стрельбу в московском кафе

Хулиганы устроили стрельбу у входа в одно из московских кафе. Инцидент произошел по адресу Севастопольский проспект, 33. В результате были ранены три человека: охранник, официант и один из нарушителей порядка.

"Трое мужчин из хулиганских побуждений, в ссоре, из травматического пистолета причинили ранения охраннику и официанту кафе. Один из хулиганов, доставая пистолет из кармана, по неосторожности выстрелил в себя и также был госпитализирован", - сообщил M24.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы ведомства, хулиганы были пьяны.

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