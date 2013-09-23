Пьяные хулиганы устроили стрельбу в московском кафе

Хулиганы устроили стрельбу у входа в одно из московских кафе. Инцидент произошел по адресу Севастопольский проспект, 33. В результате были ранены три человека: охранник, официант и один из нарушителей порядка.

"Трое мужчин из хулиганских побуждений, в ссоре, из травматического пистолета причинили ранения охраннику и официанту кафе. Один из хулиганов, доставая пистолет из кармана, по неосторожности выстрелил в себя и также был госпитализирован", - сообщил M24.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы ведомства, хулиганы были пьяны.