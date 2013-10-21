Москвичка зарегистрировала в своей квартире 90 мигрантов

Столичные следователи завели уголовное дело на москвичку, зарегистрировавшую у себя в квартире 90 иностранных граждан.

"В отношении собственницы жилплощади возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Нелегалов обнаружили 20 октября в ходе проверки в одном из домов по улице Старый Гай. Установлено, что организовала их незаконное проживания на территории России 52-летняя хозяйка квартиры.