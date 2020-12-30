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Общество

18:22

Подмосковных водителей предупредили о гололедице и тумане

погода общество

Туман с видимостью 300–800 метров и местами гололедица прогнозируются вечером 30 декабря в Подмосковье. Об этом говорится на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, в случае необходимости будет выведена спецтехника для устранения скользкости на дорогах", – заявили представители Минтранса.

Предупреждение действует до 21:00 30 декабря на территории Московской области. "Призываем автомобилистов быть аккуратными, не совершать резких маневров, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений, быть предельно внимательными в зонах пешеходных переходов", – следует из обращения к водителям.

Пешеходов попросили переходить проезжую часть в зонах пешеходных переходов, перед этим убедившись в отсутствии приближающихся авто. Кроме того, жителям региона напомнили, что важно носить световозвращатели.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь. По словам синоптика, 2021 год начнется с теплой погоды.

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