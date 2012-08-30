Дожди в столице будут уже не такими сильными

Столичный регион 30 августа будет находиться на периферии циклона, который проследует дальше на юго-запад. Поэтому осадков в этот день будет значительно меньше, чем в предыдущий.

По данным ИА "Метеоновости", небольшие дожди возможны на востоке Московской области. На западе области и в самой Москве существенных осадков не ожидается.

При этом температура в регионе понизится. В Москве ожидается 14-16 градусов тепла, а по области - 12-17 градусов.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление возрастет и составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха понизится и составит около 55%.