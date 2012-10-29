29 октября 2012, 11:18Общество
Из-за сильных осадков в Москве произошло более 100 подтоплений
Более 100 заявок на устранение подтоплений зафиксировал ГУП "Мосводосток" в минувшие выходные.
Как рассказала пресс-секретарь предприятия Марина Грунина, большинство заявок на момент поступления оказались неактуальными, поскольку по данным адресам бригады Мосводостока оперативно устраняли подтопления. В настоящее время вся вода ушла, отметила пресс-секретарь.
В ночь на воскресенье, 28 октября, в Москве выпал снег, после чего пошел затяжной дождь, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС объявляло штормовое предупреждение.
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