В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделю

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала порталу Москва 24 о погоде, которая ждет жителей и гостей столицы с 28 января по 1 февраля.
В начале недели синоптики прогнозируют плавное повышение температуры. Во вторник ночью ожидается -5...-7 градусов, днем потеплеет до -1...+3 градусов. "Все будет происходить на фоне умеренного ветра, при котором метель не прогнозируют. И интенсивности снега на метель тоже не хватит", – уточнила синоптик.
Всю неделю температура в целом будет превышать норму. В среду ожидается 0...+2 в Москве и по области -3...+2. При этом осадки прогнозируются в виде обычного и мокрого снега. Пик тепла придется на четверг. В ночь не исключена нулевая температура: 0...-2 в Москве, по области – -4...+1. Днем в четверг – +1...+3, осадки в виде снега и мокрого снега умеренной интенсивности прогнозируются и на среду, и на четверг.
"Поскольку в один день среднесуточная температура должна быть около нуля, а в остальные дни ниже, будут происходить колебания высоты снежного покрова: немного подтает, уплотнится, образуется корочка, но это уже в конце оттепели", – добавила собеседница портала Москва 24.
К концу недели москвичей вновь ждет плавное понижение температуры. 1 февраля местами прогнозируются осадки в виде небольшого снега, температура ночью составит -2...-7, днем – 0...-5. В субботу ожидается -4...-9, днем – -1...-6.
По словам специалиста, последние дни января и начало февраля – это самый разгар зимы. По климату это самые холодные дни, поэтому ожидаемая "волна тепла" несколько смягчит этот климатический пик.
Ранее синоптики сообщили, что более 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50 процентов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.