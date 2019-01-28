В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала порталу Москва 24 о погоде, которая ждет жителей и гостей столицы с 28 января по 1 февраля.

В начале недели синоптики прогнозируют плавное повышение температуры. Во вторник ночью ожидается -5...-7 градусов, днем потеплеет до -1...+3 градусов. "Все будет происходить на фоне умеренного ветра, при котором метель не прогнозируют. И интенсивности снега на метель тоже не хватит", – уточнила синоптик.

Всю неделю температура в целом будет превышать норму. В среду ожидается 0...+2 в Москве и по области -3...+2. При этом осадки прогнозируются в виде обычного и мокрого снега. Пик тепла придется на четверг. В ночь не исключена нулевая температура: 0...-2 в Москве, по области – -4...+1. Днем в четверг – +1...+3, осадки в виде снега и мокрого снега умеренной интенсивности прогнозируются и на среду, и на четверг.

"Поскольку в один день среднесуточная температура должна быть около нуля, а в остальные дни ниже, будут происходить колебания высоты снежного покрова: немного подтает, уплотнится, образуется корочка, но это уже в конце оттепели", – добавила собеседница портала Москва 24.

К концу недели москвичей вновь ждет плавное понижение температуры. 1 февраля местами прогнозируются осадки в виде небольшого снега, температура ночью составит -2...-7, днем – 0...-5. В субботу ожидается -4...-9, днем – -1...-6.

По словам специалиста, последние дни января и начало февраля – это самый разгар зимы. По климату это самые холодные дни, поэтому ожидаемая "волна тепла" несколько смягчит этот климатический пик.

Ранее синоптики сообщили, что более 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50 процентов.

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Евгения Маркова