Москву до конца сентября ждет теплая и солнечная погода – Вильфанд

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"Бабье лето" продлится в столичном регионе до конца сентября, рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов. Ночи будут по-осеннему холодными – 8-10 градусов, а дневная температура поднимется до 15-19 градусов. В ближайшие выходные столбики термометров в Москве и области могут подняться до 21 градуса.

"Отсутствие осадков, ясное солнышко. И такой тип погоды прогнозируется в течение ближайших 10 дней", – сообщил Вильфанд. Он также отметил, что это хорошая возможность для того, чтобы съездить на дачу и пожарить шашлыки.