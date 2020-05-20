Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в Сибири

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что до конца недели в Западной Сибири сохранится аномально теплая погода, передает телеканал "Мир 24".

Он отметил, что в регионе температура воздуха достигнет 30 градусов тепла. Вильфанд сообщил, что период длительности аномальных климатических условий в Западной Сибири таким образом достигнет 50 дней.

"Если хочется погреться, рекомендую покупать билеты и лететь в Новосибирск, Омск, Томск и так далее. Там до конца этой недели температура около 30 градусов по-прежнему", – рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что причиной аномальных погодных условий в Западной Сибири является приход очень теплых воздушных масс из Центральной Азии.

Тем временем в Москве установилась прохладная погода. Синоптики спрогнозировали, что 20 мая в столичном регионе столбики термометров остановятся на отметке в 13-15 градусов тепла. Кроме того, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода с локальными выпадениями осадков.

Синоптики отмечают, что потепление в Москве начнется с 25 мая. Именно в последнюю неделю месяца в столичный регион должна прийти погода, соответствующая климатическому руслу мая.