Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в Сибири

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что до конца недели в Западной Сибири сохранится аномально теплая погода, передает телеканал "Мир 24".
Он отметил, что в регионе температура воздуха достигнет 30 градусов тепла. Вильфанд сообщил, что период длительности аномальных климатических условий в Западной Сибири таким образом достигнет 50 дней.
"Если хочется погреться, рекомендую покупать билеты и лететь в Новосибирск, Омск, Томск и так далее. Там до конца этой недели температура около 30 градусов по-прежнему", – рассказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что причиной аномальных погодных условий в Западной Сибири является приход очень теплых воздушных масс из Центральной Азии.
Тем временем в Москве установилась прохладная погода. Синоптики спрогнозировали, что 20 мая в столичном регионе столбики термометров остановятся на отметке в 13-15 градусов тепла. Кроме того, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода с локальными выпадениями осадков.
Синоптики отмечают, что потепление в Москве начнется с 25 мая. Именно в последнюю неделю месяца в столичный регион должна прийти погода, соответствующая климатическому руслу мая.
"Погода": прохладная погода установилась в столичном регионе
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