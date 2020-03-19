Столичных водителей попросили не парковаться под деревьями из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителям столицы посоветовали быть осторожнее и не оставлять транспортное средство под деревьями. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Центре организации дорожного движения.

"Вы знаете, что делать: будьте внимательны, а машины оставляйте подальше от рекламных щитов и деревьев", – заявили в пресс-службе ЦОДД. Кроме того, в организации попросили пешеходов соблюдать осторожность и не стоять под тем, что может упасть из-за сильного ветра.

Ранее стало известно, что желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за ветра.

В ближайшее время в столицу вернется морозная погода. Похолодание обещают в выходные.