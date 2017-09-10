Синоптики обещают в Москве плюс 22 градуса тепла в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воздух в столичном регионе прогреется до плюс 23 градусов в воскресенья, 10 сентября, сообщает Гидрометцентр РФ.

В среднем столбик термометра будет держаться на уровне от 20 до 22 градусов тепла.

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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